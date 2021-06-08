Иран начал выплаты компенсаций родственникам жертв катастрофы украинского самолета под Тегераном

За каждого из погибших должно быть выплачено 150 тысяч долларов семьям жертв трагедии

Иранское посольство в Украине заявило о старте выплат компенсаций родственникам жертв катастрофы самолета МАУ вблизи Тегерана.

Об этом говорится на странице иранского посольства в соцсети Facebook.

"Правительство утвердило постановление, согласно которому, за каждого из погибших, должно быть выплачено 150 000 долларов семьям погибших — как иностранным, так и иранским гражданам, согласно нормам относительно права наследства. К этому времени некоторые из родственников погибших уже прибыли и получили компенсации ", — читаем в сообщении.

Также читайте Авиакатастрофа МАУ: Иран пообещал допустить Украину к материалам дела

В то же время Иран выразил критику действий международной группы по координации помощи жертвам катастрофы МАУ за то, что она якобы пытается политизировать вопрос выплаты компенсаций.

"Политизация специализированных вопросов оказывает вред всем, не только Ирана, Украины и т.д.", — заявили иранские дипломаты.

Однако ранее Украина отвергла одностороннее предложение Ирана оплатить 150 тысяч долларов компенсации за каждого погибшего на борту сбитого над Тегераном в январе прошлого года украинского Боинга.

Напомним, что:

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.

пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли технической неисправности самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Боинг был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора".

сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Власти Ирана убеждала, что в комплексе ПВО, которым был сбит самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, и это якобы привело к ошибке в данных при обнаружении самолета. Украина с этой версией не соглашалась.

не соглашалась. В октябре Иран взял на себя всю ответственность за сбивание.

Новости Украины: предложение Ирана оплатить компенсации за погибших на борту "Боинга" отвергли

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку