Иран намекнул на "критический этап" в мирных переговорах: детали

Флаги Ирана и США. / © Associated Press

Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам заявил, что «положительные и конструктивные» усилия Исламабада, направленные на прекращение войны, «приближаются к критическому и деликатному этапу».

Об этом он написал в Сети Х.

«Следите за дальнейшими новостями», — написал дипломат.

Заметим, что Пакистан, имеющий 900-километровую границу с Ираном, позиционирует себя как мирный посредник в конфликте. Исламабад, имеющий стабильные связи и с Вашингтоном, и с Тегераном, проводит встречи с другими лидерами региона, предлагая провести переговоры между Ираном и США.

В то же время Sky News отмечает, что Пакистан поделился двухэтапным предложением о прекращении огня как с Ираном, так и США, которое Тегеран отклонил. Соглашение предусматривало немедленное прекращение огня и снятие блокирования Ормузского пролива Ираном. Затем должны быть переговоры по мирному урегулированию в течение 15-20 дней.

Напомним, издание The New York Times сообщило, что Иран предложил свой план завершения войны с США. Ответ Тегерана состоял из десяти пунктов, включая «прекращение конфликтов в регионе, протокол о безопасном проходе через пролив, отмену санкций и реконструкцию».

В частности, Иран настаивает на гарантиях от дальнейших военных ударов, полном снятии санкций, а также на прекращении израильских атак по позициям группировки «Хезболла» в Ливане.