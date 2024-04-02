Иран обещает "наказать" Израиль после ударов по своему представительству в Дамаске

Представительство Ирана в Дамаске было атаковано ракетами, есть жертвы среди военных и дипломатов.

По данным СМИ, Израиль вечером 1 апреля нанес ракетный удар по представительству Ирана в столице Сирии – Дамаске – оно было почти полностью разрушено. Среди погибших был бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди – старший командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иран пообещал отомстить Израилю. Израиль не подтвердил атаку.

Об этом пишет Bloomberg.

"Израиль будет наказан. Мы заставим их пожалеть о своем преступлении", – заявил во вторник верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

По данным иранских государственных СМИ, в результате удара в Дамаске были убиты по меньшей мере семь иранских военнослужащих, включая старших военных командующих, и разрушено здание консульства.

Министерство обороны Сирии заявило, что ПВО сбило несколько из выпущенных израильтянами ракет.

"Хотя Израиль часто наносил удары по объектам в Сирии, связанным с Ираном, атака в понедельник вечером станет первым случаем, когда он наносит прямой удар по иранскому дипломатическому учреждению. Воздушные удары участились после начала войны в Секторе Газа с группировкой ХАМАС, которая поддерживается Ираном и признана США и Европейским Союзом террористической организацией", — пишет Bloomberg.

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"Хезболла" (ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия Ливана), которая поддерживается Ираном и ежедневно наносит ракетные удары по северу Израилю, пообещала, что удар "не обойдется без наказания и мести врагу".

Министерство иностранных дел Ирана вызвало сегодня швейцарского посла, представляющего дипломатические интересы США, союзника Израиля.

Министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян заявил, что Иран направил Вашингтону "важное сообщение" и подчеркнул "ответственность американского правительства" за нападение из-за поддержки им Израиля.

Хоссейн Амирабдоллахян также обсудил инцидент по телефону со своим коллегой в Омане, который ранее был посредником между Ираном и США.

США сообщили Ирану, что они не причастны к удару и не знали об этом заранее.

Иранское государственное издание Nour News заявило, что США несут "прямую ответственность" независимо от того, знали ли они о нападении или нет.

Высший орган безопасности Ирана также провел ночное заседание по обсуждению инцидента. В заявлении говорится, что Высший совет национальной безопасности принял "соответствующие решения", не уточнив, о чем именно идет речь.

Напомним, израильские военные заявили, что убили "важного" командира Хезболла во время авиаудара.

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