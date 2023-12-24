Иран обиделся на Москву и вызвал на ковер российского представителя: что произошло

Министерство иностранных дел Ирана вызвало на разговор временного поверенного в делах России и выразило протест.

Иран и РФ побили горшки. Причиной тому стала поддержка Россией заявления с "антиранской риторикой".

Об этом сообщает иранское государственное издание IRNA.

Так, Тегеран обиделся на Россию из-за содержания совместного заявления по итогам шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел. В этом заявлении содержался призыв к мирному разрешению конфликта между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами по поводу трех островов в Персидском заливе.

В разговоре с российским дипломатом представители иранского МИД отметили "территориальную целостность страны", подчеркнув необходимость уважения к суверенитету и территориальной целостности, а также подчеркнули, что три острова в Персидском заливе навсегда принадлежат Ирану.

"Правительство Исламской Республики Иран считает любые претензии любой стороны по этому поводу неприемлемыми", — заявили в МИД Ирана.

Отметим, что Иран в дальнейшем предоставляет агрессорке России ударные беспилотники "Shahed-131/136" для нанесения ударов по Украине. Российское командование планирует разместить оборудование не менее двух регионов.

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