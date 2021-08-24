Иран опроверг данные о якобы похищении украинского самолета в Кабуле

Самолет с украинцами никто не захватывал, а в Иране он приземлился, чтобы заправиться топливом, пояснил чиновник.
В Иране опровергли информацию о якобы захвате украинского самолета в Кабуле вооруженными людьми.
Как сообщил представитель Управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш, самолет, который эвакуировал граждан Украины, останавливался в Иране, чтобы заправиться, а затем вылетел в Киев. Об этом сообщает иранское издание Tasnim.
"Этот самолет вчера был заправлен топливом в аэропорту Мешхед и приземлился в аэропорту Киева в 21:50 по местному времени", — заявил Зибахш.
Он отметил, что Управление гражданской авиации Ирана отрицает "утверждение Украины о том, что самолет был похищен или он пропал без вести".
Напомним:
- Ранее ряд СМИ распространил информацию со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Евгения Енина об эвакуации украинцев из аэропорта Кабула. В частности он сообщил, что на прошлой неделе украинский самолет якобы захватили вооруженные люди, после чего тот полетел в Иран с неустановленной группой пассажиров на борту вместо авиаперевозки украинцев.
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В то же время в МИД Украины опровергли такие данные. По словам представителя МИД Олега Николенко, захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-нибудь еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности.
- Третий эвакуационный самолет с украинцами стал последним, кто смог вылететь из Афганистана.