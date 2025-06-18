Иран опроверг заявления о связи с Трампом: "Ни один из нас не будет пресмыкаться перед Белым домом"

Иран обвинил Трампа во лжи и разжигании войны / © ТСН.ua

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Иранская миссия при Организации Объединенных Наций категорически отреагировала на недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Тегеран якобы пытался связаться с Вашингтоном . Иран опроверг какие-либо подобные попытки, резко осудив как эти утверждения, так и угрозы Трампа в адрес Верховного лидера Ирана.

Об этом сообщает Sky News.

В письменном заявлении миссии Ирана при ООН решительно говорится: «Ни один иранский чиновник никогда не будет пресмыкаться у ворот Белого дома». Этим Тегеран опровергает заявления Трампа, сделанные им ранее.

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Далее в заявлении содержится резкая критика в адрес бывшего президента США: «Единственное, что отвратительнее его лжи, — это его трусливая угроза «устранить» верховного лидера Ирана».

Иранская сторона четко дала понять свою позицию по поводу возможных переговоров: «Иран не ведет переговоры под принуждением, не будет принимать мира под принуждением и, конечно же, не будет вести переговоры с бывшим поджигателем войны, цепляющимся за свою актуальность».

Заканчивается заявление решительным предупреждением: «Иран ответит на любую угрозу контругрозой, а на любые действия соответствующими мерами».

Эта резкая риторика подчеркивает глубокую напряженность в отношениях между Ираном и США, особенно после заявлений Дональда Трампа, периодически звучащих на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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Напомним, Трамп избегает прямого ответа относительно возможного удара по Ирану . По его словам, «никто не знает, будет ли этот удар совершен».