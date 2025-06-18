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Иран опроверг заявления о связи с Трампом: "Ни один из нас не будет пресмыкаться перед Белым домом"
Иранская миссия при ООН заявила, что Тегеран не будет вести переговоры под принуждением.
Иранская миссия при Организации Объединенных Наций категорически отреагировала на недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Тегеран якобы пытался связаться с Вашингтоном . Иран опроверг какие-либо подобные попытки, резко осудив как эти утверждения, так и угрозы Трампа в адрес Верховного лидера Ирана.
Об этом сообщает Sky News.
В письменном заявлении миссии Ирана при ООН решительно говорится: «Ни один иранский чиновник никогда не будет пресмыкаться у ворот Белого дома». Этим Тегеран опровергает заявления Трампа, сделанные им ранее.
Далее в заявлении содержится резкая критика в адрес бывшего президента США: «Единственное, что отвратительнее его лжи, — это его трусливая угроза «устранить» верховного лидера Ирана».
Иранская сторона четко дала понять свою позицию по поводу возможных переговоров: «Иран не ведет переговоры под принуждением, не будет принимать мира под принуждением и, конечно же, не будет вести переговоры с бывшим поджигателем войны, цепляющимся за свою актуальность».
Заканчивается заявление решительным предупреждением: «Иран ответит на любую угрозу контругрозой, а на любые действия соответствующими мерами».
Эта резкая риторика подчеркивает глубокую напряженность в отношениях между Ираном и США, особенно после заявлений Дональда Трампа, периодически звучащих на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, Трамп избегает прямого ответа относительно возможного удара по Ирану . По его словам, «никто не знает, будет ли этот удар совершен».