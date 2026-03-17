Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи официально отверг предложения по мирному урегулированию конфликта. Он заявил, что переговоры начнутся только после поражения США, Израиля и выплаты компенсаций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

По словам иранского чиновника, Хаменеи отказался поддержать предложения по деэскалации, которые были переданы Тегерану через посредников. Чиновник сообщил, что новый верховный лидер Ирана отверг инициативы по снижению напряженности, подчеркнув, что Израиль и США должны сначала быть «поставлены на колени».

Хаменеи провел первое совещание по вопросам внешней политики после своего назначения и занял «очень жесткую и решительную» позицию по ответу Соединенным Штатам и Израилю. В то же время собеседник не уточнил, присутствовал ли он лично или присоединился дистанционно.

Чиновник отметил, что две страны-посредницы передали иранскому МИД предложения по «снижению напряженности или прекращению огня с Соединенными Штатами». Детали этих инициатив и сами посредники не раскрываются.

В ответ верховный лидер заявил, что сейчас «не время для мира, пока Соединенные Штаты и Израиль не будут поставлены на колени, не признают поражение и не выплатят компенсации».

Напомним, накануне Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа и Иран отвергли дипломатические усилия союзников, готовясь к затяжной войне. Штаты продолжают удары по экспорту нефти (в частности по острову Харг), а Хаменеи держит Ормузский пролив закрытым и угрожает соседям. Из-за фактической остановки судоходства в проливе мировые цены на нефть рекордно выросли, а количество жертв конфликта уже превысило 2000 человек.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг заявления Трампа о том, что Тегеран якобы просил о переговорах или прекращении огня, отметив готовность страны к длительной обороне. Он отверг тезис о «войне на выживание», назвав позицию Ирана стабильной, а действия — защитой от агрессии.

По данным издания Axios, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Арагчи восстановили прямую связь через текстовые сообщения о прекращении огня. Несмотря на опровержение иранского министра этих контактов, американская сторона и Трамп подтвердили факт общения. Американский лидер готов к переговорам об интеграции Ирана в мировой рынок в обмен на нефтяной экспорт, но скептически оценивает способность Тегерана договариваться из-за неопределенности в руководстве после смерти предыдущего верховного лидера.