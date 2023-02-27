Иран открестился от своих беспилотников и якобы выступает против войны: заявление

Иранские дипломаты выступили с заявлением.
Утверждения об использовании иранских беспилотников в Украине ложны.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Ирана.
"Политическая и военная делегации Ирана и Украины должны провести вторую встречу. Но некоторые западные стороны лишь выдвигают заявления, не подтверждая их доказательствами. Мероприятие должно прекратить эту бесполезную игру. Иран поддерживает мир и выступает против войны", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Иран заявил о создании ракеты большой дальности, она может лететь на 1650 км.
Заметим, что по данным СМИ, Иран, вероятно, модифицирует ударные беспилотники, которые он предоставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб инфраструктурным целям в Украине.
Издание The Wall Street Journal сообщало, что Москва и Тегеран разрабатывают предварительные планы по производству беспилотников иранского производства в России.
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