Иран открестился от своих беспилотников и якобы выступает против войны: заявление

Утверждения об использовании иранских беспилотников в Украине ложны.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Ирана.

"Политическая и военная делегации Ирана и Украины должны провести вторую встречу. Но некоторые западные стороны лишь выдвигают заявления, не подтверждая их доказательствами. Мероприятие должно прекратить эту бесполезную игру. Иран поддерживает мир и выступает против войны", — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее Иран заявил о создании ракеты большой дальности, она может лететь на 1650 км.

Заметим, что по данным СМИ , Иран, вероятно, модифицирует ударные беспилотники, которые он предоставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб инфраструктурным целям в Украине.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Москва и Тегеран разрабатывают предварительные планы по производству беспилотников иранского производства в России.

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