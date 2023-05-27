Иран отрицает поставки дронов в Россию и обвинил Зеленского в "информационной войне"

Иран еще раз опроверг свою помощь в Российской Федерации, касающейся поставки ударных дронов Shahed. Мол, Тегеран "за" политическое решение для скорейшего прекращения войны и даже готов в этом помочь.

Об этом со ссылкой пресс-секретаря МИД Насера Канани сообщило иранское государственное агентство IRNA.

По его словам, обвинения Владимира Зеленского в адрес Тегерана в поставке россиянам ударных дронов беспочвенны. Мол, такими заявлениями украинский лидер якобы "участвует в информационной войне против иранского народа, чтобы получить как можно больше оружия и финансовой помощи от Запада".

Канани заявляет, что "политические шоу не изменяют реальность войны в Украине, а Киев якобы отказался от переговоров с Ираном для расследования поставок беспилотников.

"Отказ украинской стороны от переговоров с Ираном с целью изучения выдвинутых обвинений свидетельствует о безосновательности и политических интересах на фоне таких утверждений против Исламской Республики Иран", — сказал Канани.

Обращение Зеленского к иранцам

24 мая президент Украины своему вечернему видео обратился к иранскому народу, власть которого присылает россиянам дроны-камикадзе Shahed для террора мирного украинского населения. По словам главы государства, на счету ВСУ почти 900 этих сбитых дронов. В общей сложности уже было применено около 1160 Shahed.

"Люди Ирана! Россия бьет по всему, не разбирая. Артиллерией и минометами, ракетами и дронами – тем, что у нее есть, и тем, что от вашего имени России дают. Я уверен, вы должны быть на другой стороне истории – не со злом", — сказал Зеленский.

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