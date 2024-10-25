Иран приказал вооруженным силам быть готовыми к войне - NYT

Иран привел свои вооруженные силы в полную боевую готовность и разработал несколько военных сценариев в ответ на возможный удар по Израилю.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать планы реагирования на израильскую атаку. Масштаб ответа Тегерана будет зависеть от жесткости возможного удара Израиля.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четырех иранских чиновников.

Если израильские удары — ответ на ракетный шквал из Ирана в начале этого месяца — нанесут широкомасштабный ущерб и значительные потери, Иран ответит. Но если Израиль ограничит свою атаку несколькими военными базами и складами, где находятся ракеты и беспилотники, Иран вполне может ничего не делать.

Официальные лица сказали, что аятолла Хаменеи приказал, что ответ будет определенным, если Израиль нанесет удар по нефтяной и энергетической инфраструктуре или ядерным объектам, или если он убьет высокопоставленных чиновников.

Иран публично утверждает, что не желает войны. Но наказание за военные удары со стороны Израиля станет проблемой для его лидеров, которые не намерены казаться слабыми и уязвимыми, особенно после убийства Израилем нескольких лидеров ХАМАС и Хезболла. Обе эти группы поддерживаются Ираном.

"В случае нападения Израиля форма нашего ответа будет пропорциональной и просчитанной", — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи российским СМИ в среду на полях саммита БРИКС в Казани, Россия.

Для страны и региона ставки не могут быть выше. Тотальная война между Ираном и Израилем усугубит хаос, вероятно, обречет любые перспективы прекращения огня в Газе и Ливане и, возможно, приведет Соединенные Штаты к военным действиям в поддержку Израиля.

В последние недели Иран пытался укрепить союзы с региональными арабскими странами, но также предупреждал их, что любая помощь Израилю в атаке сделает их законной мишенью. Арагчи сказал на пресс-конференции в Кувейте во вторник, что он получил заверения от соседних стран, что израильским самолетам не будет позволено использовать их воздушное пространство или дозаправляться на их базах в случае нападения на Иран.

"Сейчас мы думаем, что если атака Израиля символическая и ограниченная, мы должны отказаться от пинг-понга атак. Иран действительно не заинтересован в большой войне с Израилем. Мы не видим никаких преимуществ во взрывном развитии региона", — сказал Насер Имани, близкий к правительству политический аналитик в телефонном интервью Тегерану.

Напомним, ранее иранский генерал Ростами заявил, что Тегеран имеет секретное оружие, мощнее ядерного, которое применит в ответ на возможную атаку Израиля.

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