Иран сделал громкое заявление после ночных ударов США: детали

Тегеран.

Реклама

Иран заявил, что удары Соединенных Штатов Америки делают прекращение огня «практически бессмысленным».

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел страны, пишет The Guardian.

Тегеран осудил ночные американские удары по столице. В Иране подчеркивают, что это сводит на нет прекращение огня от 8 апреля.

Реклама

«Незаконные и преступные нападения США в последние часы являются не только вопиющим нарушением Устава Организации Объединенных Наций и основополагающих норм международного права относительно уважения национального суверенитета и территориальной целостности государств, но и практически лишили смысла прекращение огня», — говорится в сообщении.

Война в Иране — последние новости

Ночью США начали наносить новые удары по Ирану в рамках заявленной самообороны — они являются «ответом на неоправданную и непрерывную агрессию Ирана». В американском Центральном командовании заявили, что атаковано несколько целей «по указанию главнокомандующего».

Перед началом новой атаки президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил последствиями Ирану, который «слишком долго» затягивает переговоры. Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что иранских ВМС и ВВС «больше не существует, потому что они полностью разгромлены».

В ночь на 10 июня Иран осуществил запуск ракет и беспилотников в направлении американских баз на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об этом после сообщений о начале ударов в ответ на сбитие американского вертолета.

Реклама

Новости партнеров