Иран угрожает Украине из-за выступления Зеленского в Конгрессе: "Стратегическое терпение не безгранично"

Иран разразился угрозами в сторону Украины после выступления президента Зеленского в Конгрессе США. Там заявили, что "мол стратегическое терпение этого государства не безгранично".

Об этом идет речь на официальном сайте МИД Ирана.

Ирану не понравилось то, что президент Украины еще раз сообщил, что Россия убивает украинцев иранскими беспилотниками. Представитель МИД Ирана Насер Канаани устроил истерику, заявив, что его страна якобы никогда не передавала России своего вооружения.

Также Канаани принялся угрожать Украине, которую бомбят иранскими дронами, что их терпение "не безгранично", а Зеленский "должен понять, к чему приводит сотрудничество с США".

" Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину, и господину Зеленскому лучше знать, что стратегическое терпение Ирана по поводу таких безосновательных обвинений не безгранично. Канаани также посоветовал украинскому президенту извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, удовлетворявшихся поддержкой США", — говорится в сообщении иранского МИД.

Иранские беспилотники в войне против Украины

С сентября российские террористы стали использовать иранские беспилотники в войне против Украины. Оккупанты перекрасили дрон Shahed-136 и назвали его "Герань-2".

Иран сначала упорно отрицал, что передал РФ вооружение, однако впоследствии там признали, что у России действительно есть такие дроны, но мол их передали еще до войны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран передал России новую партию дронов. В общей сложности террористы получили 250 Shahed-136.

Во время своего выступления в Конгрессе Зеленский напомнил, что в этой геноцидной войне Россия нашла союзника — Иран.

"Один террорист нашел другого террориста. Поэтому это вопрос времени, когда они нанесут удар по союзникам. Мы должны их остановить сейчас", — подчеркнул Зеленский.

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