Иран выдвинул Украине новое требование после удара по судну: что заявили

Иран / © Associated Press

Реклама

Тегеран требует возместить ущерб за удар по их судну, хотя утверждает, что Украина назвала это нападение случайностью.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по результатам разговора с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Реклама

Как утверждает иранское должностное лицо, во время переговоров украинский дипломат якобы убедил его в отсутствии намерения эскалации и случайности атаки.

Реклама

«Меня заверил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, что нападение на иранское судно было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации», — сообщил Арагчи.

Несмотря на это, в Тегеране заявили, что категорически не собираются оставлять инцидент без внимания и настаивают на материальном возмещении.

«Иран также не стремится к эскалации, но четко дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Должно быть возмещение за нанесенный ущерб», — добавил глава МИД Ирана.

Сообщение должностного лица.

Иран угрожает атаковать Украину — последние новости

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в атаке на иранское якобы «торговое судно» в Каспийском море и заявило о возможности «расширения огня войны».

Реклама

Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаке на судно. Он заявил, что она якобы была осуществлена «по приказу Израиля».

Поэтому министр иностранных дел Андрей Сибига провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Он заверил Иран, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны от российской агрессии и никогда не преследовали цель атаковать гражданские суда или людей.

Новости партнеров