Иран высказался о капитуляции перед США

Президент Ирана. / © Associated Press

Иран стремится не к войне, а к диалогу. Любая попытка Соединенных Штатов Америки заставить Тегеран сдаться «обречена на провал».

Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, сообщает The Guardian.

По его словам, Иран не стремится к «войне или нестабильности». Мол, страна «всегда» стремилась к «конструктивному взаимодействию с разными странами».

«Однако любая попытка навязать свою волю или заставить страну капитулировать обречена на провал, и иранская нация никогда не примет такой подход», — подчеркнул Пезешкиан.

Война в Иране — последние новости

Президент США Дональд Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном. По его словам, они могут состояться уже в ближайшие два дня. Одной из площадок рассматривают столицу Пакистана.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс после провала переговоров с Ираном заявил, что «мяч на их поле». Дальнейшее развитие ситуации зависит от действий Тегерана, подчеркнул он.

The Telgraph пишет о том, что Эр-Рияд усилил дипломатическое давление на Вашингтон. Саудовская Аравия требует, чтобы Белый дом снизил военную активность против Ирана. Ведь Тегеран может ответить ударами по ключевым морским маршрутам и нанести серьезный удар по мировой энергетике.

