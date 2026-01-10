Иранцы заслуживают нормальной жизни без страха — в МИД Украины сделали заявление

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

Реклама

Киев считает, что иранский режим демонстрирует одинаковое пренебрежение к человеческой жизни как за своими границами, вооружая Москву, так и внутри страны, жестоко подавляя гражданское сопротивление .

Соответствующее заявление министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал в сети X.

Единая природа зла

Глава МИД подчеркнул, что действия Тегерана нельзя рассматривать отдельно.

Реклама

"Поддержка Ираном агрессивной войны России против Украины и репрессии против собственных граждан являются составляющими той же политики насилия и неуважения к человеческому достоинству", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что у иранцев есть право на базовые свободы: доступ к информации, свободу собраний и безопасность.

Опыт и призыв к санкциям

Сибига напомнил, что у Украины есть моральное право делать такие заявления, ведь сама прошла путь борьбы с диктатурой.

«Как страна, в прошлом преодолевшая тоталитарное и авторитарное правление, сопротивлялась репрессиям и отстояла свой демократический выбор, Украина больше всего ценит гражданские права; поэтому мы призываем иранские власти воздержаться от насилия против протестующих», — говорится в сообщении.

Реклама

Министр призвал мир не ограничиваться словами озабоченности. Киев требует рассмотреть возможность усиления давления на иранский режим за совокупность его преступлений: как против собственного народа, так и за соучастие в войне против Украины.

Напомним, ситуация в Иране остается нестабильной и потенциально опасной для иностранцев . В МИДе призвали украинцев немедленно покинуть эту страну.