Ирану пригрозили новыми ударами: Хегсет сделал жесткое заявление
В Пентагоне заявили о готовности к новым ударам по Ирану.
Соединенные Штаты готовы возобновить боевые действия в Иране «буквально в любой момент».
Об этом заявил министр обороны Пит Хегсет во время брифинга в Пентагоне, сообщает Sky News.
Глава Пентагона предупредил Тегеран, заявив: «Мы следим за вами».
По его словам, иранские военные должны «сделать правильный выбор», ведь «наши возможности неравнозначны».
«Помните, это неравный бой. Мы знаем, какие военные средства вы перемещаете и куда», — сказал Хегсет.
Министр обороны подчеркнул, что Америка становится только сильнее. Мол, хотя Иран «выкапывает» свои остатки пусковых установок и ракет, у страны нет возможности их заменить.
Заметим, что между США и Ираном действует соглашение о прекращении огня. Срок ее действия истекает 22 апреля. Впрочем, пока нет четкого согласования по ее продлению.
Война в Иране — последние новости
Axios со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США и Иран приближаются к рамочному соглашению о прекращении конфликта. Их переговорщики достигли прогресса, а с помощью посредников из Пакистана, Египта и Турции пытаются преодолеть оставшиеся разногласия.
Напомним, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не примет капитуляцию перед США. Он отметил, что Тегеран стремится к «конструктивному взаимодействию с разными странами», а попытки Белого дома «навязать свою волю или заставить страну капитулировать обречены на провал».