Ирану пригрозили новыми ударами: Хегсет сделал жесткое заявление

Пит Хегсет / © Associated Press

Соединенные Штаты готовы возобновить боевые действия в Иране «буквально в любой момент».

Об этом заявил министр обороны Пит Хегсет во время брифинга в Пентагоне, сообщает Sky News.

Глава Пентагона предупредил Тегеран, заявив: «Мы следим за вами».

По его словам, иранские военные должны «сделать правильный выбор», ведь «наши возможности неравнозначны».

«Помните, это неравный бой. Мы знаем, какие военные средства вы перемещаете и куда», — сказал Хегсет.

Министр обороны подчеркнул, что Америка становится только сильнее. Мол, хотя Иран «выкапывает» свои остатки пусковых установок и ракет, у страны нет возможности их заменить.

Заметим, что между США и Ираном действует соглашение о прекращении огня. Срок ее действия истекает 22 апреля. Впрочем, пока нет четкого согласования по ее продлению.

Axios со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США и Иран приближаются к рамочному соглашению о прекращении конфликта. Их переговорщики достигли прогресса, а с помощью посредников из Пакистана, Египта и Турции пытаются преодолеть оставшиеся разногласия.

Напомним, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не примет капитуляцию перед США. Он отметил, что Тегеран стремится к «конструктивному взаимодействию с разными странами», а попытки Белого дома «навязать свою волю или заставить страну капитулировать обречены на провал».