Ирина Суслова: "Правительство должно продлить срок вакцинации педагогов до 8 декабря 2021 года"

С завтрашнего дня все невакцинированные представители образовательной и научной отраслей будут отстранены от работы. Вместо давления на людей правительство должно выполнять действующее законодательство и создать соответствующие условия для завершения прививочного процесса всеми работниками образования.

Об этом на своей странице в Facebook пишет лидер Женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирина Суслова.

Она напомнила, что 8 ноября 2021 года вступил в силу приказ Минздрава Украины № 2153 об обязательной прививке против COVID-19 работников всех учебных заведений и научных учреждений. Это значит, что с завтрашнего дня в Украине может остановиться учебный процесс.

Профсоюз работников образования и науки Украины предупредил Кабинет Министров о риске непредсказуемых ситуаций, которые приведут к нарушению стабильного хода образовательного процесса: невозможность замены отсутствующих педагогов, прекращение обслуживания котельных, пищеблоков, осуществление охраны учебных заведений и т.д.

"Я уже говорила о том, что постановление об обязательной вакцинации грубо нарушает конституционные права граждан на труд, получение медицинских услуг исключительно по собственному желанию. К тому же согласно статье 32 КЗоТ Украины об изменении существенных условий труда работников должны сообщать не позже, чем за два месяца. Отмечу, что, несмотря на ускорение темпов вакцинации населения, правительство не создало достойных условий для своевременной прививки всех педагогов. Что создает для невакцинированных людей дополнительные препятствия", — отметила лидер Женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ".

Ирина Суслова добавила, что вакцинация очень важна, однако противоречащие законодательству авральные решения лишь возмущают людей, создавая искусственный коллапс в различных сферах жизнедеятельности.

"Ученые заранее предупреждали, что новая волна пандемии будет осенью, следовательно, у власти было время достойно подготовиться. Зато этого сделано не было. Как результат — стремительный рост числа больных, острый дефицит кислорода в больницах, огромные очереди на пунктах вакцинации. Все это — следствие бездействия власти", — убеждена Ирина Суслова.

Она акцентирует внимание на том, что педагоги не против вакцинации. По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, по состоянию на 4 ноября полный цикл прививки получили около 835 тыс. представителей образовательной отрасли:

дошкольное образование – почти 88%;

общее среднее – почти 92%;

специализированное – 94,5%;

профессиональное (профессионально-техническое) – почти 91%;

профессиональное передвысшее — 89%;

высшее образование – почти 81%.

"В связи с этим считаю, что вместо давления на людей правительство должно выполнять действующее законодательство и создать соответствующие условия для завершения процесса прививки всеми работниками образования. Полностью поддерживаю требование Профсоюза работников образования и науки Украины! Обращаюсь к Кабинету Министров Украины с предложением перенесения сроков прививки работников образовательной отрасли и бюджетных учреждений сроком на один месяц, до 8 декабря 2021 года, как того требует Кодекс законов о труде", — резюмирует лидер Женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирина Суслова.

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