Ирина Венедиктова получила еще одну должность

Экскеровщицу Офиса генерального прокурора Ирину Венедиктову назначили чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №242/2023.

По совместительству она остается и послом в Швейцарской Конфедерации.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Швейцарской Конфедерации Венедиктову Ирину Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", — говорится в тексте указа.

Также президент подписал указ №241/2023 о назначении чрезвычайного и полномочного посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам Амана Александра Витальевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Камбоджа по совместительству.

Напомним, Верховная Рада 19 июля 2022-го уволила Ирину Венедиктову с должности главы Офиса генпрокурора.В кресло главы органа она села в 2020-м.

В ноябре 2022-го Ирину Венедиктову назначили чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарии.

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