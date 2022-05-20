Ирландия работает над конфискацией российских активов и передачей их Украине

Ирландия работает над конфискацией российских активов и передачей их Украине

Президент Зеленский встретился с главами обеих палат парламента Ирландии.

Президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с главой верхней палаты парламента Ирландии Марком Дейли и главой нижней палаты парламента Ирландии Шоном О'Фарилом.

Об этом глава государства упомянул в своем видеообращении вечером 20 мая.

"Говорил сегодня об ответственности России за эту войну и с представителями Ирландии, посетившими Украину. Главы обеих палат ирландского парламента были в столице. Провели с ними очень содержательные переговоры", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы ощущают поддержку со стороны Ирландии курса на присоединение нашего государства к Европейскому Союзу.

Зеленский и главы парламента Ирландии также обсудили перспективы послевоенного восстановления Украины. Глава государства предложил Ирландии приобщиться к реализации будущих проектов восстановления нашей страны.

Спикер Верхней палаты парламента Ирландии Марк Дейли на встрече с премьером Денисом Шмыгалем заверил, что Ирландия и в дальнейшем будет адвокатом поддержки заявки Украины на членство в ЕС.

Шон О'Фарил, спикер Нижней палаты отметил, что Ирландия работает над конфискацией российских активов для дальнейшей передачи их в пользу Украины.

Ранее Ирландия в ООН призвала РФ согласиться на гуманитарное перемирие.

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