"Ищите другую команду": Зеленский прокомментировал ситуацию со спикером Верховной Рады

Глава государства назвал самую большую ошибку Дмитрия Разумкова.

В субботу, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Трускавце на выездном заседании фракции "Слуга народа" прокомментировал ситуацию со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, за отставку которого собрали 150 подписей.

Комментарий главы государства для журналистов опубликовано в Telegram-канале "Дом".

Отвечая на вопрос о Разумкове, президент заявил, что, как и любой спикер или глава комитета, он должен работать в команде. Если его не устраивает — нужно искать другую.

"Очень просто: если мы боремся с олигархами, то подпишите закон... Если не подписываете, то ищите другую команду. То или иное лицо, если не поддерживает борьбу с олигархами и позицию по политике санкций, то я считаю, что просто у этих людей другие политические взгляды", — отметил Зеленский.

По словам президента, большая ошибка Разумкова в том, что он выносит этот вопрос в публичную плоскость.

"Вопрос Дмитрия Александровича для меня не вопрос. Я считаю, что этот вопрос внутрифракционной. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы, или его консультантов, что он выносит этот вопрос в медиа", — сказал президент.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков заявил о намерении отстаивать свою позицию, поскольку считает, что оснований для его отзыва нет.

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