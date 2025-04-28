Иск жены Порошенко в суд на раздел имущества имеет признаки мошенничества, потому что нет предмета спора, - СМИ

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Об этом пишет издание "Закон и Бизнес", ссылаясь на выводы ведущих юристов. Эксперты уже назвали такие действия политика попытками обойти закон и фактически вывести активы из-под санкций.

Как сообщает издание, юристы считают, что суд не может рассматривать иск Марины Порошенко к мужу о разделе имущества, потому что отсутствует сам спор между супругами как основание для иска. В то же время намерение использовать решение суда для обхода санкций влечет мошенничество.

27 марта 2025 года Марина Порошенко подала иск в Крыжопольский районный суд Винницкой области о разделе имущества супругов. Речь идет об активах, оценочная стоимость которых превышает 17,1 миллиарда гривен (около полумиллиарда долларов).

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По данным «ЗиБ», у Порошенко признали, что между ним и женой нет противоречий по распределению активов: иск подан исключительно, чтобы обойти санкции. А по закону обращение в суд за разделом имущества возможно только в случае нарушения, непризнания или оспаривания права. Так что использование суда без реального спора нарушает основы правосудия и может квалифицироваться как мошенничество, пишет издание.

Как отмечают в ЗиБ, в случае продолжения производства без реального спора между Порошенко о праве, судья рискует не только своей репутацией, но и может стать соучастником правонарушения. Согласно закону, единственным законным решением в такой ситуации является закрытие производства по делу.

Авторы издания приводят список драгоценностей и активов, которые хочет отсудить в свою пользу супруга Порошенко.

«В общей сложности из почти полусотни произведений искусства, указанных в декларации Порошенко за 2024 год, его жена претендует на большую часть. Среди работ – произведения русских художников Коровина, Поленова, Левитана, Брюллова, а также картины таких европейских мастеров как Сальвадор Дали, Эль Греко, Ван Дейк, Ренуар. Кроме произведений искусства, жена Порошенко хочет получить акции ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал» и другое имущество.

По словам политического эксперта Петра Олещука, судебный иск Марины Порошенко о разделе имущества позволяет фактически вывести активы из-под действия ограничений и затягивать процесс на годы из-за уточнения перечня имущества, обжалования прав собственности и технических манипуляций с реестрами.

Как известно, в феврале 2025 г. были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности. В их числе оказался и Петр Порошенко. В СМИ его обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговли в войну с РФ (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в РФ и т.п.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и т.д.