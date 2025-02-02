Исключение Украины из переговоров США и России о войне может быть "очень опасным" — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение его страны по переговорам между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил больше обсуждений между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

Об этом он заявил в интервью Associated Press.

Зеленский сказал, что Россия не хочет участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать какие-либо уступки, которые Кремль трактует как проигрыш в то время, когда ее войска имеют преимущество на поле боя.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп может вовлечь президента России Владимира Путина в переговоры с угрозой санкций против энергетической и банковской системы России, а также продолжение поддержки украинских военных.

"Я считаю, что это ближайшие и важнейшие шаги", — сказал он в интервью в украинской столице, которое длилось более часа.

Замечания Зеленского прошли после комментариев Трампа в пятницу, который сказал, что американские и российские чиновники "уже говорят" о прекращении войны. Трамп сказал, что у его администрации были "очень серьезные" дискуссии с Россией, но не стал уточнять подробности.

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Напомним, верховная комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сделала заявление о роли президента США Дональда Трампа в давлении на РФ. Она подчеркнула, что глава Белого дома занимает более жесткую позицию по отношению к Путину.

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