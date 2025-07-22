"Исключений не будет": Малюк эмоционально и с матом объяснил дела против НАБУ

Василий Малюк

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Глава СБУ Василий Малюк заявил, что обыски и задержания в Национальном антикоррупционном бюро были необходимы, чтобы очистить НАБУ от влияния российских спецслужб.

Об этом Малюк сказал по итогам встречи с представителями стран-членов G7.

Почему «облаву» на детективов НАБУ сделали одновременно

Глава СБУ объяснил, почему дела против нескольких детективов НАБУ были возбуждены одновременно. Он утверждает, что таким образом удалось добиться эффекта неожиданности. Ведь если бы кто-то реализовывал отдельно одно производство, потом следующее, то все агенты РФ должны были уничтожить все доказательства.

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Исключений не может быть

Малюк подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны наличие российских агентов в любом государственном органе сплошь неприемлемо.

«Для нас нет исключений, мы будем и дальше искоренять враждебное влияние где-нибудь. НАБУ необходимо очищаться от влияния вражеских спецслужб. И мы будем в дальнейшем заниматься на этот раз с руководством Бюро, активно помогая им в этом», — отметил он.

Малюк заверил, что СБУ и Офис генпрокурора собрали основательную доказательную базу по всем подозреваемым сотрудникам НАБУ.

САП и НАБУ не ликвидированы

Глава СБУ заверил, что новый закон не ликвидирует НАБУ и САП.

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«Мы живем в правовом государстве — в правовом. Основной закон — Конституция. Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законодатель. И поверьте мне, там то, что они голосовали, это вопрос нардепов, и лучше вас спросить у них. Это будет верно и логично. Они дадут какие-нибудь детали», — заверил Малюк.

Глава СБУ заявил, что не является депутатом, поэтому не может детализировать, как и почему принималось решение. Но может заверить одно: САП и НАБУ — они не ликвидированы, эти структуры остаются и продолжают работу.

«В то же время, согласно Конституции, в Украине есть один Генеральный прокурор, и не должно быть дублирования функций. Думаю, именно этим руководствовались законодатели, когда принимали изменения для усиления системы и избегания противоречий», — заявил глава СБУ на брифинге, передает «Суспільне».

Малюк считает, что прокуроры НАБУ будут только рады, если генпрокурор Руслан Кравченко «подкинет» им какие-нибудь свежие идеи и поделится опытом.

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«Я за это отвечаю, он это подписал»! МАЛЮК с МАТЮКАМИ прокомментировал ситуацию с НАБУ

Напомним, что сегодня, 22 июля, Верховная Рада приняла скандальный законопроект, отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору.

Вчера, 21 июля, работники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков по сотрудникам НАБУ. ТСН.ua собрал все, что известно о громкой огласке вокруг обысков в НАБУ.

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