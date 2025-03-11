Исключили ли США из переговоров с Украиной вопрос о возобновлении границ 2014 или 2022 года: ответ ЦПД

Этот вопрос в Саудовской Аравии даже не поднимался.

По сети ширится информация о том, что США исключили из переговоров с Украиной вопрос восстановления границ 2014 или 2022 года. Она не соответствует действительности.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Как отмечается, в Сети распространяется информация со ссылкой на иностранные источники, якобы во время переговорного процесса в Саудовской Аравии был исключен вопрос о возможном возвращении Украины к границам, которые существовали до начала военной агрессии России. Утверждается, что американские чиновники заявили, что вроде бы даже "не хотят слышать" никаких просьб от Украины по восстановлению границ 2014 или 2022 года.

"Центр проверил эту информацию и установил, что она не соответствует действительности. Этот вопрос вообще не поднимался", — отмечают в ЦПИ.

Украинцев призывали доверять только проверенным источникам.

Ранее речь шла о том, что в Саудовской Аравии начались переговоры по линии Украины США. Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко объяснил, что они могут определить.

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