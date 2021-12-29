Исключительно "разочарованием года" украинцы назвали Тищенко и Киву

Исключительно "разочарованием года" украинцы назвали Тищенко и Киву

3% респондентов сказали, что их разочаровали все политики.

Исключительно как самое большое "разочарование года" украинцы назвали двух нардепов: Николая Тищенко и Илью Киву.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 17-22 декабря 2021 года.

"Исключительно как "разочарование года" опрошенные назвали Николая Тищенко (1,2%), Илью Киву (1,2%), премьер-министра Дениса Шмыгаля (1,1%)", — говорится в исследовании.

Отмечается, что еще 3% респондентов сказали, что их разочаровали все политики, 1,3% опрошенных сказали, что разочарованием года затрудняются кого-то назвать, почти 15% затруднились с ответом, а 4% – не захотели отвечать на этот открытый вопрос.

Напомним, второй год подряд действующий президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг "Политик года" и "Разочарование года". Так, "разочарованием года" его назвали 45% украинцев, а 17% – "политиком года".