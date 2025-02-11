"Ископаемые в обмен на оружие": Bloomberg сообщил о предстоящей важной встрече в Киеве

Белый дом, похоже, продвигает сделку с Киевом, которая предусматривает доступ США к месторождениям редкоземельных металлов в Украине в обмен на американскую военную помощь.

Министр финансов США Скотт Бессент станет первым членом кабинета президента Дональда Трампа, посетившим Украину. Его визит в Киев состоится уже на этой неделе, всего через несколько дней после того, как Трамп заявил, что его администрация хочет заключить соглашение с Украиной о доступе к полезным ископаемым в обмен на оружие для защиты от российской агрессии.

Об этом пишет Bloomberg.

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что планирует встретиться в Киеве с "серьезными людьми" из администрации Трампа перед Мюнхенской конференцией по безопасности, которая начнется уже в эту пятницу, 14 февраля.

"Украина располагает значительными запасами урана и нескольких критических минералов, включая титан, литий и графит. По оценкам киевского правительства, они могут стоить триллионы долларов", – отмечает издание.

Майк Уолтц, советник Трампа по национальной безопасности, заявил в воскресенье, 9 февраля, что будущее помощи Украине будет обсуждаться на этой неделе.

"Нам нужно возместить эти затраты, и это будет партнерство с украинцами в плане их редкоземельных металлов, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также покупки наших. Эти переговоры состоятся на этой неделе", — сказал Уолц в эфире телеканала NBC.

Издание также пишет со ссылкой на осведомленные источники, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, планирует в ближайшие недели представить Трампу варианты сценариев прекращения войны в Украине. По словам анонимных собеседников издания, Келлог планирует собрать мнения официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности, а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы, а затем представить Трампу их анализ.

Напомним, на этой неделе Зеленский поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где он планирует встретиться с вице-президентом США Дж. Д. Венсом, одним из наиболее враждебно настроенных по отношению к Украине чиновников в ближайшем окружении Трампа.

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