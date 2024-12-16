"Искренне верил, что убедит Путина": Пристайко о первой и единой встрече Зеленского и главы РФ

По словам экс-министра, россияне надеялись, что Зеленского можно будет перетащить на свою сторону.

Президент Украины Владимир Зеленский единственный раз встречался с российским диктатором Владимиром Путиным в Париже 9 декабря 2019 "за закрытыми дверями" в рамках саммита в "нормандском формате".

Бывший министр иностранных дел и экс-посол в Британии Вадим Пристайко сопровождал Владимира Зеленского в Париже во время его единственной встречи с Путиным и рассказал некоторые детали, передает "РБК-Украина".

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"Я могу сказать, что это была попытка поговорить. Президент Зеленский искренне верил, что ему каким-то образом удастся убедить президента Путина в том, что с нами можно говорить. Он как человек, никогда не занимавшийся политикой, а тем более безопасностной, не понимал, что вопрос не в нас. У нас может быть фамилия президента украинского какая угодно: может быть Янукович, Ющенко, или Зеленский, или Порошенко. Не имеет никакое значение. Они искренне ненавидят нас всех", – говорит дипломат.

По мнению Пристайко, со времен первой встречи с Путиным Владимир Зеленский уже набрался политического опыта.

По словам экс-министра, россияне надеялись, что Зеленского можно будет перетащить на свою сторону, "и он будет не украинским президентом, а российским губернатором Украины" – еще более послушным для РФ, чем Янукович. Пристайко заверил, что Путин так и не смог добиться желаемого от Зеленского. И именно поэтому отказывался от дальнейших переговоров.

Ранее бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал прогноз, сможет Трамп договориться об окончании войны в Украине.

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