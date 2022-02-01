Искусственные "вбросы" в информпространство преследуют цель ослабления украинской экономики — Беззубенко

Советник главы ОП, эксперт по экономической безопасности Николай Беззубенко, комментируя нагнетание в СМИ ситуации вокруг возможной эскалации агрессии со стороны России, выразил мнение, что такие искусственные "вбросы" в информационное пространство являются элементом гибридной войны и преследуют цель ослабления украинской экономики.

По мнению Беззубенко, распространение некорректной и искаженной информации негативно влияет на экономическую ситуацию:

"Скажу как эксперт по экономической безопасности – некорректная или искаженная информация, которой поверило большинство, становится истиной в своей реализации. Пример приведу тоже из экономической сферы, когда значительная часть вкладчиков верит инфовбросу о кризисе банковской системы – кризис наступает", — отметил Беззубенко.

На своей официальной странице в фейсбук советник главы ОП Николай Беззубенко акцентировал внимание на положительных примерах, которые, по его мнению, демонстрируют доверие к украинской экономике и ее стабильность:

"ЕС выделяет макрофинансовую помощь в 1,2 млрд евро, 600 млн из которых без всяких условий. Инвестиционная компания Dragon Capital готовится к запуску инвестиционной платформы Multi Invest (возможности онлайн инвестирования в облигации внутреннего госзайма), а финансовая группа ICU запустила ICU Trade (мобильное приложение покупки/продажи ОВГЗ). Уверен, такая информация имеет другое влияние и сосредотачивает каждого из нас на работе, результаты которой так нужны Украине", — подытожил Беззубенко.

Как известно, во время встречи с зарубежными СМИ Президент Зеленский заявил, что в 2021 году Украина привлекла рекордный объем инвестиций в 6,5 млрд долларов, однако невзвешенная информационная политика уже привела к оттоку 12,5 млрд долларов.