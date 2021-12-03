Исландия призвала Россию вернуть Крым Украине: подробности

Она также выразила глубокую обеспокоенность по поводу дестабилизации ситуации в регионе.

Исландия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию вернуть Киеву контроль над временно оккупированным Крымом.

Об этом пишет Укринформ.

Такое мнение высказала министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

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"Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод – и призываем Россию вернуть Украине контроль над Крымом", — заявила глава исландского МИД.

Она также выразила глубокую обеспокоенность по поводу дестабилизации ситуации в регионе, в том числе в контексте событий вокруг Украины.

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