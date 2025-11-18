- Дата публикации
Испания купит у США оружие для Украины: названа сумма
Кроме вооружения для Украины, средства также пойдут на приобретение генераторов, чтобы смягчить последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил, что его страна выделит 1 млрд евро на закупку военного оборудования у США для его использования в Украине.
Об этом сообщает El País.
«Испания сохраняет долгосрочное обязательство по суверенитету и обороне Украины и будет поддерживать его столько, сколько продлится война», — заявил Альбарес.
На вопрос о масштабах этого обязательства министр отметил, что в прошлом году Испания предоставила 1 млрд евро для закупки Украиной военного оборудования, и что в этом году ожидается «нечто подобное».
К этому добавятся расходы на другие виды оснащения, в частности генераторы, которые должны смягчить последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины накануне зимы.
Альбарес также подчеркнул, что кроме финансирования закупки вооружения, Испания оказывает и другие виды поддержки. В частности, страна приняла 250 тыс. украинских беженцев, среди них 40 тыс. детей, а также выступает за вступление Украины в ЕС и за создание специального трибунала для привлечения к ответственности российских чиновников за преступление агрессии.
Напомним, 18 ноября с визитом в Испании находится президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ключевая задача этой поездки — получить от «еще одной сильной страны» больше помощи для защиты жизни и приближения конца войны. Зеленский анонсировал свою встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом.