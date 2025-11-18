Испания купит у США оружие для Украины: названа сумма

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил, что его страна выделит 1 млрд евро на закупку военного оборудования у США для его использования в Украине.

Об этом сообщает El País.

«Испания сохраняет долгосрочное обязательство по суверенитету и обороне Украины и будет поддерживать его столько, сколько продлится война», — заявил Альбарес.

На вопрос о масштабах этого обязательства министр отметил, что в прошлом году Испания предоставила 1 млрд евро для закупки Украиной военного оборудования, и что в этом году ожидается «нечто подобное».

К этому добавятся расходы на другие виды оснащения, в частности генераторы, которые должны смягчить последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины накануне зимы.

Альбарес также подчеркнул, что кроме финансирования закупки вооружения, Испания оказывает и другие виды поддержки. В частности, страна приняла 250 тыс. украинских беженцев, среди них 40 тыс. детей, а также выступает за вступление Украины в ЕС и за создание специального трибунала для привлечения к ответственности российских чиновников за преступление агрессии.

Напомним, 18 ноября с визитом в Испании находится президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ключевая задача этой поездки — получить от «еще одной сильной страны» больше помощи для защиты жизни и приближения конца войны. Зеленский анонсировал свою встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом.