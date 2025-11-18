Испания объявила новый пакет военной помощи Украине: на что пойдут деньги

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро / © скриншот с видео

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о новом, значительном пакете военной помощи Украине на сумму 615 миллионов евро. Заявление было сделано во вторник, 18 ноября, во время совместной пресс-конференции с находившимся с визитом в Мадриде президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот пакет включает в себя прямую финансовую поддержку для поставки оружия, а также средства на реконструкцию и другие нужды.

Об этом сообщил правительственный портал Испании.

Структура пакета помощи

Педро Санчес рассказал, что в целом Испания мобилизует €817 миллионов на поддержку Украины, из которых львиная доля направлена именно на военные нужды.

Ключевые статьи расходов из пакета военной помощи (€615 млн):

Снабжение оружия: €300 миллионов будет направлено на закупку оборонного оборудования. Программа НАТО PURL: €100 миллионов будет перечислено в программу НАТО PURL для «финансирования срочного, ускоренного приобретения систем обороны, необходимых Вооруженным силам Украины». Инструмент SAFE: €215 миллионов будет перечислен через инструмент SAFE, созданный Европейской комиссией.

«Они позволят нам финансировать производство системы антидронов и РЭБ. Также многие из этих средств производят испанские производители», — пояснил Санчес назначение инструмента SAFE EK.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что его правительство планирует создать новый финансовый инструмент на сумму 200 миллионов евро для стимулирования восстановления Украины, который будет координироваться новым Офисом Испании по реконструкции Украины.

Соглашение о безопасности

Эта военная поддержка предоставляется в рамках нового двустороннего соглашения о безопасности, которое подписали Испания и Украина во время встречи лидеров. Соглашение гарантирует выделение 1 миллиарда военной помощи Украине в течение этого года.

"В целом мы говорим о том, что Испания мобилизует 817 миллионов евро", - подытожил Педро Санчес.

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит готовность Испании помогать особенно в условиях постоянных российских ударов. Президент поблагодарил Испанию за последовательное выполнение двустороннего соглашения о безопасности.

"Испания последовательно выполняет наше двустороннее безопасное соглашение, и это дает уверенность в ежегодной поддержке - миллиард евро ежегодно ", - подчеркнул президент.

Он детализировал, куда будут направлены средства из анонсированного пакета помощи и других программ:

ракеты для ПВО;

энергетика и реконструкция;

совместная оборонная работа с Украиной;

другое оружие.

Глава государства подчеркнул, что эта помощь «ощутима» и является «правильным примером для других европейских государств».

Напомним, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил, что его страна выделит 1 млрд. евро на закупку военного оборудования у США для его использования в Украине. Помимо вооружения для Украины средства также пойдут на приобретение генераторов, чтобы смягчить последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.