- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 2 мин
Испания объявила новый пакет военной помощи Украине: на что пойдут деньги
Большую часть нового пакета военной помощи Испании Украине направят на поставку оружия.
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о новом, значительном пакете военной помощи Украине на сумму 615 миллионов евро. Заявление было сделано во вторник, 18 ноября, во время совместной пресс-конференции с находившимся с визитом в Мадриде президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот пакет включает в себя прямую финансовую поддержку для поставки оружия, а также средства на реконструкцию и другие нужды.
Об этом сообщил правительственный портал Испании.
Структура пакета помощи
Педро Санчес рассказал, что в целом Испания мобилизует €817 миллионов на поддержку Украины, из которых львиная доля направлена именно на военные нужды.
Ключевые статьи расходов из пакета военной помощи (€615 млн):
Снабжение оружия: €300 миллионов будет направлено на закупку оборонного оборудования.
Программа НАТО PURL: €100 миллионов будет перечислено в программу НАТО PURL для «финансирования срочного, ускоренного приобретения систем обороны, необходимых Вооруженным силам Украины».
Инструмент SAFE: €215 миллионов будет перечислен через инструмент SAFE, созданный Европейской комиссией.
«Они позволят нам финансировать производство системы антидронов и РЭБ. Также многие из этих средств производят испанские производители», — пояснил Санчес назначение инструмента SAFE EK.
Кроме того, премьер-министр сообщил, что его правительство планирует создать новый финансовый инструмент на сумму 200 миллионов евро для стимулирования восстановления Украины, который будет координироваться новым Офисом Испании по реконструкции Украины.
Соглашение о безопасности
Эта военная поддержка предоставляется в рамках нового двустороннего соглашения о безопасности, которое подписали Испания и Украина во время встречи лидеров. Соглашение гарантирует выделение 1 миллиарда военной помощи Украине в течение этого года.
"В целом мы говорим о том, что Испания мобилизует 817 миллионов евро", - подытожил Педро Санчес.
Реакция Зеленского
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит готовность Испании помогать особенно в условиях постоянных российских ударов. Президент поблагодарил Испанию за последовательное выполнение двустороннего соглашения о безопасности.
"Испания последовательно выполняет наше двустороннее безопасное соглашение, и это дает уверенность в ежегодной поддержке - миллиард евро ежегодно ", - подчеркнул президент.
Он детализировал, куда будут направлены средства из анонсированного пакета помощи и других программ:
ракеты для ПВО;
энергетика и реконструкция;
совместная оборонная работа с Украиной;
другое оружие.
Глава государства подчеркнул, что эта помощь «ощутима» и является «правильным примером для других европейских государств».
Напомним, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил, что его страна выделит 1 млрд. евро на закупку военного оборудования у США для его использования в Украине. Помимо вооружения для Украины средства также пойдут на приобретение генераторов, чтобы смягчить последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.