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Политика
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Испания предоставляет Украине €437 миллионов военной помощи: что обсудили Зеленский и Санчес

Президент Украины сообщил о новом оборонном пакете после встречи с премьер-министром Испании в Мадриде.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Зеленский и Санчес

Зеленский и Санчес / © president.gov.ua

Испания предоставляет Украине новый пакет военной помощи в размере 437 миллионов евро.

Об этом Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи с премьер-министром Педро Санчесом 5 ноября.

Лидеры обсудили наполнение пакета и самые актуальные оборонные нужды Украины.

Отдельно Зеленский рассказал Санчесу о последствиях российских ударов по украинской энергетике, логистике и железной дороге.

По словам президента, в этом году Россия повредила больше украинских локомотивов, чем за все предыдущие годы войны. Он также отметил важность гуманитарной поддержки на фоне сложной ситуации, особенно в Киеве.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский ответил, может ли Украина после победы демократов на промежуточных выборах в США получить новый пакет помощи первый после длительной паузы с апреля 2024 года.

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