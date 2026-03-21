Испания разозлила США: сенатор Грэм призвал Трампа к радикальному шагу

Сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом переместить американские самолеты из Испании из-за запрета Мадрида использовать его базы для атак по Ирану.

Об этом американский политик написал в Сети Х.

По его словам, отказ Испании разрешить американским самолетам, базирующимся на территории страны, выполнять полеты в поддержку операции «Эпическая ярость» является оскорблением и возмущением для НАТО.

«Господин президент, я думаю, что в интересах Америки было бы хорошо переместить эти самолеты из Испании в страну, на которую мы действительно можем положиться во время большой нужды. Я доверяю Вашему решению», — подчеркнул Грэм.

Сенатор говорит, что одна из вещей, которая ему нравится в администрации Белого дома, в том, что союзники «воспринимают Америку как должное на свой страх и риск». Он также повторил предложение перемещения баз для обеспечения эффективной поддержки операции.

Напомним, в начале марта Мадрид заявил, что не разрешит использовать свои военные базы для атак США на Иран. Это разозлило американского лидера и Дональда Трампа и набросилось на Испанию. Он пригрозил, что Америка прекращает торговлю с Мадридом. Мол, США не хотят иметь никаких дел с Испанией.

В свою очередь, испанский премьер Педро Санчес раскритиковал операцию США и назвал ее нарушением международного права. По его словам, позиция Испании «четкая и последовательная», ведь страна против войны. Санчес призвал страны приостановить военные действия и вернуться в дипломатию.

