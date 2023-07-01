Испания стала 21-й страной, поддержавшей вступление Украины в НАТО: о чем Зеленский говорил с Санчесом

Педро Санчес поддержал вступление Украины в НАТО и ЕС и заявил, что Испания будет способствовать реализации этого устремления Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля провел встречу с премьером Испании Педро Санчесом. Испания стала 21-й страной, которая поддержала вступление Украины в НАТО.

Об этом президент Зеленский сказал на совместной пресс-конференции.

"Наше сегодняшнее заявление это уже 21-й такой документ с членами Альянса, и это большинство. Рассчитываем на поддержку Украины Испанией на саммите Альянса в Вильнюсе и Украина убеждена, что на сегодняшний день существуют все основания, чтобы предоставить Украине приглашение к членству в НАТО", – сказал глава государства.

Так, в совместной декларации Зеленского и Санчеса говорится, что Испания поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности, путем создания Совета Украина – НАТО. Испания готова способствовать усилению и расширению реализации пути Украины в Альянс в соответствии с Бухарестской декларацией.

"Благодарно и за поддержку нашего движения в НАТО. Это теперь очевидный факт: чем шире в Европе НАТО, тем шире в Европе пространство мира", — отметил Зеленский.

Кроме того, во время встречи двух лидеров речь шла о защите от российской агрессии и вступлении Украины в ЕС.

"Спасибо Испании за поддержку Украины на пути к вступлению в Евросоюз. Мы обсудили приближение старта переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Приближение вступления в Евросоюз очень мотивирует наших защитников и защитниц, потому что убеждает, что Европа видит, какой ценой наши люди защищают те же ценности, которые уже защищены для каждой страны в составе Евросоюза", - сказал Зеленский.

Напомним, премьер Испании Педро Санчес 1 июля прибыл в Киев с официальным визитом в первый день председательства страны в Совете ЕС.

Ранее в Испании отмечали, что приоритетом их председательства в ЕС станет "сохранение единства Европы перед лицом российской агрессии" в Украине.

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