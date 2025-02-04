Европейские союзники должны "креативно" использовать замороженные активы агрессорки России, чтобы помочь Украине. В частности, это условие длительного мира.

Об этом на конференции послов Евросоюза заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Очень важно, что государства-члены продолжили заморозку российских активов. Теперь мы можем искать самые креативные способы использования этих активов для поддержки борьбы Украины за свободу", — подчеркнула она.

По словам Каллас, в настоящее время ЕС поддержал Украину на сумму 134 млрд. евро. Политика не подчеркивает, что это "больше, чем кто-либо другой". В частности, благодаря программе Ukraine Facility и ссуде G7 был закрыт бюджетный дефицит Украины на 2025 год.

Также глава евродипломатии отметила необходимость ускорить поставки оружия и боеприпасов. По ее словам, именно это будет являться основной целью союзников в ближайшие недели. Каллас говорит, что сейчас никто не стремится к миру больше, чем Украина. Впрочем, есть только один путь к справедливому и продолжительному миру – это военная и финансовая поддержка Украины.

Напомним, Кайя Каллас выразила мнение о том, что в администрации президента США Дональда Трампа понимают необходимость давления на агрессорку Россию, чтобы завершить войну против Украины.

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