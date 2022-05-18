"Использует голод, чтобы требовать верности": Путин ведет "зерновую войну" против мира - МИД Германии

"Использует голод, чтобы требовать верности": Путин ведет "зерновую войну" против мира - МИД Германии

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия умышленно использует продовольствие, прежде всего зерно как оружие против мира.

Таким образом кремлевский диктатор Владимир Путин хочет разъединить мировое сообщество, решительно осудившее полномасштабное российское вторжение в Украину.

Об этом глава немецкого МИД заявила перед встречей в Нью-Йорке, посвященной продовольственному кризису, передает Укринформ.

"В результате российской войны цены на пшеницу, кукурузу и кулинарное масло резко выросли во всем мире. Путин сильнее всего бьет по беднейшим в мире. Он бьет по тем детям, женщинам и мужчинам, которые уже страдают от засухи, климатического кризиса и экономических последствий пандемии COVID-19 и нуждающихся в помощи. Россия не только цинично относится к кризису голода на глобальном Юге, он использует голод как оружие, чтобы требовать верности", - заявила Бербок.

Также она подчеркнула необходимость противодействия российской пропаганде и фейковым новостям, которые пытаются навязать людям мнение, что причиной дефицита зерновых являются санкции против России.

"За все это отвечает один только российский президент, который целенаправленно уничтожает в Украине элеваторы, бомбит поля, разрушает пути поставки и сознательно блокирует порты, из которых зерно экспортируется в другие страны.

Санкции, введенные не только ЕС, G7, но и многими странами, преследуют единственную цель - ударить по центру принятия решений в Кремле и заставить остановить войну и продемонстрировать неприятие нарушения международного права", - сказала Бербок.

Она добавила, что страны G7 активно ищут альтернативные пути экспорта украинского урожая. А Запад делает шаги, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис, который пытается устроить Путин.

Напомним, 17 мая советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил — чем быстрее государство получит оружие для сопротивления российской агрессии, тем быстрее произойдет снижение цен на продовольствие во всем мире.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что государство уже договорилось со странами ЕС о построении альтернативных путей поставки продовольственного экспорта на мировые рынки.

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