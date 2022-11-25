"Используют мирное население как "живой щит": какую дезинформацию распространяют российские оккупанты

Российские пропагандистские СМИ продолжают работать на Кремль и распространяют фейковые новости.

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 24 ноября 2022 года оккупанты распространили:

Дезинформацию

Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ М. Буякевич заявил: "Сегодня количество ежедневных нарушений киевским режимом норм и принципов международного гуманитарного права зашкаливает… Вооруженные формирования киевского режима осознанно применяют антигуманную тактику ведения боя – используют мирное население как "живой щит",… применяют террористические методы.

Манипуляцию

СМИ РФ сообщили, что "украинские власти посчитали, сколько денег необходимо для восстановления энергетической инфраструктуры… К сожалению, вместо денег отправляют трансформаторы и генераторы... собственно, отключение АЭС было инсценировано самой Украиной ради очередного финансового транша".

Фейк

"Внештатный советник" херсонского коллаборанта в. сальдо о. малькевич заявил: "Сейчас ... по меньшей мере 100 человек убиты без суда и следствия, пропали уже 200, задержания проходят ежедневно".

Напомним, что ранее, рассказывая об обысках в Киево-Печерской лавре, вице-спикер Госдумы России Галина Кузнецова заявила, что "с православием работают по "заветам Ильича": Мол, "…необходимо поскорее покончить с попами и религией… Попов надо арестовывать..., расстреливать беспощадно и повсеместно".

Читайте также:

Скандал в Киево-Печерской лавре: миллионы наличных, граждане РФ и фейковые паспорта