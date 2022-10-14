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Исповедь закончилась доносом в ФСБ: в России священник "сдал" депутата, поставившего свечу за Украину

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Исповедь закончилась доносом в ФСБ: в России священник "сдал" депутата, поставившего свечу за Украину

В РФ священник сдал прихожанина ФСБ, фото/"Лента дна"

Прихожанин утверждает, что спор произошел во время исповеди, а священник передал этот разговор работникам Федеральной службы безопасности РФ.

В России священник "сдал" ФСБ прихожанина, который оказался местным депутатом, за то, что тот поставил в церкви свечу за Украину. Случай произошел в Иркутской области.

Как сообщает российский Телеграмм-канал "Лента дна", между настоятелем храма и депутатом возник спор. Священник обнародовал в соцсети пост, в котором поддерживал войну против Украины. Но местному депутату, прихожанину храма, не понравилось, что церковь принимает чью-то сторону, что он и выразил батюшке.

Прихожанином оказался местный депутат, фото/
Прихожанином оказался местный депутат, фото/"Лента дна"

Впрочем, настоятель храма стоял на своем, поэтому депутат якобы сильно расстроился и заявил, что хочет увидеть украинскую армию на Красной площади, после чего поставил свечу за ее победу и вышел.

После этого священник обратился в ФСБ и сдал прихожанина. Правда, депутат утверждает, что спорил с настоятелем случился во время таинства исповеди, что не дает батюшке права разглашать содержание разговора.

Напомним, в Донецкой области мать-коллаборантка сдала своего сына, который служит в ВСУ, в плен россиянам.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
7831
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