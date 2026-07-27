Испуганный Путин скрывается: диктатор отменил громкое мероприятие из-за страха покушения— Daily Express

Владимир Путин. / © Associated Press

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Испуганный украинскими атаками дронов «фюрер» России Владимир Путин во второй раз отменил большой военно-морской парад ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Обычно это важнейшее событие года для диктатора. Впрочем, очевидно, он опасался, что риск покушения слишком высок.

Главный военно-морской парад был заменен концертами, музейными программами и памятными церемониями, пишет Daily Express.

Не состоялись парады в других ключевых военно-морских портах Балтийского, Черного и Азовского морей, а также Северного Ледовитого и Тихого океанов. Причиной стали атаки на Кронштадт в июне, которые, к слову, происходили во время проведения в Петербурге экономического форума, который также является важным и ключевым событием для Путина.

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Издание отмечает, что последним пасом Кремль совсем не уверен в своей системе противовоздушной обороны. Более того, ежедневно власти страны-агрессорки ежедневно сталкиваются с успешными атаками Украины по объектам, расположенным в глубине территории России.

Путин же обратился к морякам ВМФ в видеозаписи, сделанной в безопасном месте — в своем кабинете. хозяин Кремля издал очередное громкое заявление о могуществе РФ, заявил о «важной роли» российского флота в мировом океане, а также упомянул традиционный нарратив о «защите законных интересов страны».

Не обошел вниманием диктатор РФ и страны Запада. Он дерзко пригрозил, мол, что его военно-морские силы «постоянно развиваются», «морская составляющая российской ядерной триады становится все более мощной». Путин хвастался, мол, идет серийное строительство боевых кораблей и специальных судов, а подразделения ВМФ получают новое вооружение и технику для подводных, надводных, береговых и авиационных сил.

Заметим, что в 2024 масштабы этого парада были меньше, чем до этого. В нем приняли участие 200 кораблей и других судов, а также 15 тысяч военнослужащих. В прошлом году парад также был отменен из соображений безопасности.

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Напомним, аналитики Института изучения войны отмечают, что Путни использовал празднование Дня Военно-морского флота, чтобы в очередной раз продемонстрировать силу российской армии, а также показал свои настоящие аппетиты за пределами Украины. В частности, он заявил, что Москва намерена защищать свои интересы на Северном морском пути и обеспечит безопасность Калининграда всеми доступными средствами в случае какой-либо угрозы.

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