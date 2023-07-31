Исследователи войны объяснили, почему российские блоггеры скрывают удар по Чонгарскому мосту

Отсутствие реакции российских военных блоггеров на украинский удар по мосту через Чонгар является заметным переломом в российских репортажах о войне в Украине.

Также это может свидетельствовать о том, что Кремль приказал российским милблогерам воздерживаться от освещения определенных тем.

Об этом пишут исследователи Института изучения войны ISW.

Напомним, что Вооруженные силы Украины 29 июля сообщили об успешном ударе украинских войск по мосту Чонгар на трассе М-18 (Джанкой-Мелитополь) между оккупированным Крымом и оккупированной Херсонской областью.

ISW не наблюдал никакой дискуссии российских военных блоггеров по поводу украинского удара или российских милблогеров, продвигавших заявление «председателя» оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо о том, что российские войска перехватили 12 украинских крылатых ракет Strom Shadow, нацеленных на мост.

Единственным другим российским источником, прокомментировавшим эти удары, был местный российский телеграмм-канал, усиливший вероятные заявления российских туристов в этом районе о том, что мост закрыт для движения.

Российские военные блоггеры отреагировали на украинский удар на мосту через Чонгар 22 июня массовым возмущением и беспокойством, а российские милблогеры регулярно комментируют как успешные, так и якобы неудачные украинские удары по российской логистике.

Мост Чонгар является заметным узким местом вдоль важной российской наземной линии связи и очень маловероятно, что российские военные блоггеры добровольно проигнорировали бы успешный или неудачный украинский удар по мосту.

Ранее ISW оценивало, что избранные российские военные блоггеры, возможно, формируют свое освещение войны в Украине в пользу кремлевских нарративов из-за страха наказания Кремля после удаления известных критических голосов в российском информационном пространстве, в частности провоенного критика Игоря Гиркина и главы ППК «Вагнер» Евгения Пригона.

«Однако общий страх перед наказанием Кремля вряд ли приведет к столь почти общему отсутствию освещения драматического события, и более вероятно, что конкретная директива Кремля не освещать сбои в критически важных сообщениях повлекла это отсутствие отчетности», — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные 29 июля нанесли еще один удар по мосту в Чонгаре, соединяющем материковую территорию Украины с оккупированным Крымом. Но военные не разглашают ни подробностей атаки, ни ее последствий.

На рассвете 22 июня стало известно о повреждении Чонгарского моста в результате обстрела. Мост соединяет Крым с Херсонской областью. Именно эта транспортная артерия была одной из главных для российского контингента в оккупированных частях Запорожской и Донецкой областей, где осуществляют наступление Вооруженные силы Украины.

В Минобороны Британии заявили, что разрушенные мосты в Чонгаре на административной границе Херсонской области и аннексированного Крыма были жизненно важными для армии России.

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