Истерические заявления Москвы об ударах по Киеву: в Европе отреагировали на угрозы
В Германии заявили о панике в Кремле и вспомнили «парад на костях».
Запугивание агрессора России иностранных дипломатических миссий в Киеве неприемлемо. Германия не будет эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы, которую грозит атаковать Москва.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Bild и Bloomberg.
По его словам, паника уже охватила Москву, потому что «последствия бесконечного ряда серьезных просчетов Путина уже невозможно скрыть». В частности, Вадефуль подчеркнул, что война в Украине — это «пренебрежение» РФ к собственным солдатам, «которых тысячами отправляют в проигрышные битвы как пушечное мясо».
«Режим прекрасно знает, что в этом контексте собственное население может воспринимать запланированный парад победы только как издевательство», — сказал Вадефуль.
Министр добавил, что Берлин не намерен вывозить свой дипломатический персонал из Киева. Кроме того, угрозы Российской Федерации он назвал «информационной войной».
«Мы находимся в тесном контакте с нашими посольствами. Нас не запугать этим, мы знаем россиян. Это информационная и коммуникационная война против нас, поскольку мы сильные и надежные сторонники Украины», — добавил он.
Угрозы РФ «ответными ударами» по Киеву
В Кремле нарастает истерика перед Днем победы и страхами из-за атак на Москву во время парада на Красной площади. Пресссекретарь МИД РФ Мария Захарова истерически пригрозила «массированным ракетным ударом» по Киеву, «если будут реализованы угрозы Зеленского на 9 мая».
Кроме того, Захарова решила запугать иностранных дипломатов атаками на Киев. Она вызывающе призвала «обеспечить заблаговременную эвакуацию своих дипломатов», потому что их армия может нанести «ответный удар по центрам принятия решений».