Истерические заявления Москвы об ударах по Киеву: в Европе отреагировали на угрозы

Кремль. / © Associated Press

Реклама

Запугивание агрессора России иностранных дипломатических миссий в Киеве неприемлемо. Германия не будет эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы, которую грозит атаковать Москва.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Bild и Bloomberg.

По его словам, паника уже охватила Москву, потому что «последствия бесконечного ряда серьезных просчетов Путина уже невозможно скрыть». В частности, Вадефуль подчеркнул, что война в Украине — это «пренебрежение» РФ к собственным солдатам, «которых тысячами отправляют в проигрышные битвы как пушечное мясо».

Реклама

«Режим прекрасно знает, что в этом контексте собственное население может воспринимать запланированный парад победы только как издевательство», — сказал Вадефуль.

Министр добавил, что Берлин не намерен вывозить свой дипломатический персонал из Киева. Кроме того, угрозы Российской Федерации он назвал «информационной войной».

«Мы находимся в тесном контакте с нашими посольствами. Нас не запугать этим, мы знаем россиян. Это информационная и коммуникационная война против нас, поскольку мы сильные и надежные сторонники Украины», — добавил он.

Угрозы РФ «ответными ударами» по Киеву

В Кремле нарастает истерика перед Днем победы и страхами из-за атак на Москву во время парада на Красной площади. Пресссекретарь МИД РФ Мария Захарова истерически пригрозила «массированным ракетным ударом» по Киеву, «если будут реализованы угрозы Зеленского на 9 мая».

Реклама

Кроме того, Захарова решила запугать иностранных дипломатов атаками на Киев. Она вызывающе призвала «обеспечить заблаговременную эвакуацию своих дипломатов», потому что их армия может нанести «ответный удар по центрам принятия решений».

Новости партнеров