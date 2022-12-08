Истерика Кремля: у Путина отреагировали на признание Time Зеленского человеком года

В Москве увидят в этом проявление русофобии.

В Кремле назвали "зашорными" критерии, по которым издание Time признало украинского лидера Владимира Зеленского человеком года.

Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента-диктатора Дмитрий Песков, пишут росЗМП.

По его словам, критерии носят зашоренный характер. Также Пескова разглядел в этом проявление русофобии.

"Мы видим, что редакционная линия издания (Time – Ред.) не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и безумно-русофобский характер", – заявил представитель Кремля.

Фото: TIME

Напомним, американский журнал Time назвал персоной 2022 президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины". В материале корреспондент издания Саймон Шустер пишет, что успех Зеленского как лидера военного времени зависел от того факта, что смелость "заразна".

Также издание Politico признало президента Зеленского самым влиятельным человеком Европы в 2022 году. В сообщении указывается, что победившие на выборах в своих странах европейские лидеры стремятся поскорее посетить Киев, чтобы сфотографироваться с президентом Украины.