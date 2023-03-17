"Истерика в Кремле": у Путина связали проведение "спецоперации" с выселением УПЦ МП из Лавры

Российские власти считают, что расторжение договора об аренде с представителями Московского патриархата показывают "незаконные действия киевского режима".

Пресссекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение украинских властей не продлевать договор об аренде Киево-Печерской Лавры с представителями Московского патриархата оправдывает проведение "спецоперации".

Об этом сообщает российское пропагандистское издание " Риа Новости ".

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Он заявил, что отказ от продления аренды показывает "незаконные действия киевского режима", а также является "посягательством на церковь". Песков сказал, что именно поэтому Кремль решал начать войну, чтобы свергнуть украинские власти.

"Это лишний раз доказывает и показывает, что все, что мы делаем, абсолютно правильно", — заявил Песков.

Кроме того, он посетовал, что такое решение украинской власти "не получает должного осуждения со стороны мирового сообщества".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что представителей Московского патриархата будут выдворены из Киево-Печерской Лавры без применения физического влияния.

Кроме того, мы ранее информировали, что Папа Римский Франциск прокомментировал расторжение договора Министерством культуры Украины о пользовании УПЦ МП Киево-Печерской Лавры.

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