"Изнурительные кровавые войны с огромными жертвами": политолог дал мрачный прогноз на следующие десятилетия

Портников предупреждает о возможном столкновении двух лагерей – рыночной демократии и рыночной диктатуре.

Времена относительного мира на планете могут кануть в лету и не исключено, что следующие несколько десятилетий будут "периодом изнурительных кровавых войн с огромными жертвами".

Такое мнение высказал украинский политолог и публицист Виталий Портников в интервью Radio NV.

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"Мы только вошли в период изнурительных кровавых войн с огромными жертвами среди человечества. Все ближайшие десятилетия будут десятилетиями таких испытаний. Время, которое было до 2022 года, может за нашу с вами жизнь никогда не вернуться", – предположил Портников.

По его словам, сейчас наступило "реальное время столкновения между рыночными демократиями и рыночными диктатурами".

Политолог объяснил, что ранее СССР и коммунистический Китай "могли не воевать с цивилизованным миром, потому что жили своей жизнью". Эти страны были диктатурами плановой экономики и их граждане не знали, как живут люди в других частях света.

С рыночными диктатурами — совсем другая ситуация, ведь рынок — "это всегда конкуренция, в том числе и конкуренция информации".

"Рынок заставляет так или иначе использовать чужие технологии, которые могут быть опасны для диктатур, в частности, информационные. И единственная возможность рыночным диктатурам выжить — это уничтожение рыночной демократии", — говорит Портников.

По мнению эксперта, сосуществование рыночных демократий и рыночных диктатур было возможно при перестройке последних из диктатур плановой экономики, как это было в случае с Китаем и РФ, однако сейчас эта перестройка завершена.

"Сейчас наступила другая эпоха: либо победят те, либо другие", — подытожил Портников.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе мировой войны, если Китай поддержит Россию.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поражение Украины в войне с РФ может стать прелюдией к Третьей мировой войне.

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