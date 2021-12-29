Источники в Белом доме рассказали, какие последствия ожидают РФ в случае нападения на Украину

США стремятся, чтобы российские военные покинули границы Украины в пункты их предварительной дислокации.
Президент США Джо Байден предупредит во время будущего разговора российского коллегу Владимира Путина о санкциях и укреплениях стран НАТО в случае широкомасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщил журналист издания FP Джек Детч со ссылкой на официальные источники в Белом доме.
По его словам, Запад работает над санкциями против России в случае нового военного вторжения в Украину.
"США также сотрудничают с европейскими союзниками над санкциями против россиян, если начнется еще одно вторжение. Байден скажет Путину, что США укрепят страны НАТО дополнительными войсками, особенно на восточном фланге, если Россия продолжит вторжение в Украину. США хотят, чтобы более 100 тысяч российских военнослужащих возле Украины вернулись в места постоянной дислокации", — сказано в сообщении.
Напомним, президент США Джо Байден в четверг, 30 декабря, проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
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