"Исторически Россия": Путин нагло посягнул на украинские территории

Владимир Путин / © Associated Press

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«Фюрер» Российской Федерации Владимир Путин нагло назвал «неуместными» заявления Украины о территориальных потерях.

Об этом диктатор заявил в интервью своему преданному пропагандисту Павлу Зарубину.

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Путин нагло высказался, что оккупированные украинские земли считает «исторически русскими».

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«Это не их территория, это территория исторически России», — заявил хозяин Кремля, прибегая к откровенной лжи.

Свои захватнические аппетиты он прикрыл выдумками о якобы добровольном «волеизъявлении» жителей так называемой «Новороссии» о «воссоединении» с РФ.

Не обошлось и без заезженной кремлевской пропаганды о том, что, мол, украинцы и россияне — «один народ». Свое заявление он объяснил бредом о «последних генетических исследованиях».

Заметим, эти лживые тезисы Кремль годами использует, пытаясь оправдать «исторической справедливостью» оккупацию Украины и начало так называемой «сво».

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему Путин начал войну против Украины. Он подчеркнул, что глава Кремля систематически искажает историю, намеренно сужая истоки украинской государственности, пытаясь навязать миру ошибочное представление, будто история Украины началась только после революции 1917 года. Прибегая к псевдоисторическим манипуляциям, Путин целенаправленно насаждает российскому обществу миф о необходимости возрождения Советского Союза.

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