Исторический день: Зеленский подписал указ о подготовке переговорного процесса с ЕС

По его словам, Украина ожидает решения Европейского совета в декабре по поводу переговоров.

Вечером, 8 ноября, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

День, который история Украины будет точно помнить

По мнению Зеленского, сегодня – день, который история Украины точно будет помнить.

Он отметил позитив от Еврокомиссии – рекомендация начать переговоры о членстве нашего государства в ЕС. Глава государства поблагодарил президентку Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен за поддержку евроинтеграционных стремлений Украины.

"Наш народ заслуживает быть в Европейском Союзе – вместе со всеми свободными народами нашей Европы. И мы все для этого делаем. Я уверен, что нет альтернативы тому, чтобы границы демократической Европы соответствовали границам Европейского Союза. Потому что это и политическая защита для наших общих ценностей, это и экономическая безопасность, это – самое главное – и одна из ключевых гарантий мира и свободы на континенте", – сказал Зеленский.

По его словам, сейчас Украина ожидает решения Европейского совета в декабре по поводу переговоров, и наша сторона уже подготовилась к этому решению.

"Украина свою часть работы выполняет. Это наш топовый приоритет. И я благодарен всем в нашем государстве, кто помогает этой нашей работе", – заверил президент.

Сегодня посол ЕС в Украине Катарина Матернова передала Зеленскому сам отчет Еврокомиссии.

"Уже состоялись соответствующие совещания с представителями правительства и Верховной Рады относительно тех законопроектов и реформ, которые в основе нашей трансформации – нашего государства – и в основе нашего движения в Евросоюз. И надеюсь, что Еврокомиссия как можно быстрее начнет реализацию и свою часть совместной работы – оценку соответствия законодательства Украины праву Европейского Союза", – добавил Зеленский.

Также президент Украины подписал указ о подготовке переговорного процесса с Европейским Союзом.

"Четкие пункты. Четкие поручения. Мы подойдем к ожидаемым шагам абсолютно подготовленными", — уверен он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обращение Зеленского о решении Еврокомиссии! Вступление Украины и Молдовы в Евросоюз

Молдова и Грузия

Зеленский беседовал с президентом Молдовы Маей Санду. Глава государства поздравил ее с решением Еврокомиссии для Молдовы. Стороны скоординировали общие шаги в ЕС.

"Для Украины и всей Европы важно, чтобы Молдова была максимально успешной и стабильной. Проинформировал, кстати, президента о наших действиях в защиту людей на Ближнем Востоке. Украина помогла эвакуировать уже 36 граждан Молдовы из Сектора Газа. Спасены также более 40 граждан Украины. Я хочу отметить усилия ГУР и МИД Украины, которые занимаются этим вопросом. Спасибо за это", — добавил он.

Зеленский говорил также с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Поздравил Грузию с позитивом от Еврокомиссии. Мы в Украине искренне поддерживаем Грузию, независимость Грузии и искренне желаем восстановления территориальной целостности Грузии. Когда мы вместе на европейском пути, это реально сделать. Сказал в разговоре госпоже президенту Грузии о гражданине Украины Михаиле Саакашвили. Его жизнь имеет значение и было бы правильно проявить гуманность к его судьбе", – рассказал глава государства.

Другие международные мероприятия

Сегодня Украину посетил министр транспорта США Пит Буттиджедж, с которым президент провел встречу

"Для Украины – абсолютно весомый контекст, развитие нашей инфраструктуры, усиление существующих связей с миром, создание новых. Восстановление. Я благодарен господину министру за понимание Украины", – сказал Зеленский.

Президент Украины провел встречу с министром транспорта США / Фото: Офис президента Украины

Также президент провел разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

"Я поблагодарил Фумио за помощь нашему государству, за лидерство Японии в защите международного права. Обсудили наши дальнейшие шаги – и безопасные, и дипломатические, и экономические. Япония среди тех, кто делает больше всего для поддержки нашей свободы", – подытожил он.

Ранее президент Зеленский рассказал о том, когда Украина сможет добиться результатов на фронте.

Читайте также: