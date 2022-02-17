Исторический максимум: стало известно, сколько украинцев хотят в НАТО и ЕС

Исторический максимум: стало известно, сколько украинцев хотят в НАТО и ЕС

Уровень поддержки вступления в Альянс и Евросоюз вырос за последние два месяца.

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО (62% опрошенных) и Евросоюза (68%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-17 февраля.

За историю наблюдений - это самые высокие показатели позитивного восприятия интеграции Украины в НАТО и ЕС. Для сравнения, в конце 2021 года присоединение к Альянсу поддерживали 55-58% украинцев.

В то же время, 30% опрошенных не поддерживают вступление Украины в НАТО.

Вступление в Евросоюз поддерживают 68% опрошенных украинцев, а против этого – 24%.

Идея интеграции Украины в западные структуры пользуется большей поддержкой среди респондентов Запада и Центра, меньше – Юга. На Востоке количество сторонников вступления в НАТО меньше, чем количество противников.

По ЕС в восточных регионах наблюдается паритет противников и сторонников.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 16-17 февраля 2022 года среди 1722 респондентов по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий. Способ опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с внедрением компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%.

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