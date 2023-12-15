"Исторический момент": США приветствовали решение Европейского Совета по расширению ЕС

Соединенные Штаты приветствовали решение Европейского Совета по продвижению перспектив членства в ЕС для Украины, Молдовы, Грузии, а также Боснии и Герцеговины, назвав этот шаг историческим моментом для Европы.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента.

"Сегодняшние решения об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, предоставлении кандидатского статуса для Грузии и открытии переговоров с Боснией и Герцеговиной после достижения соответствия критериям дают надежду и стимул этим странам и их народам продолжать реформы, необходимые для реализации их европейских амбиций", – заявил Госдеп.

В заявлении добавляют, что США продолжают быть сторонниками расширения ЕС и настроены поддерживать находящиеся на этом пути страны в реализации необходимых для этого реформ.

"Призываем их воспользоваться этим импульсом для реализации полного своего демократического и экономического потенциала и обеспечить себе европейское будущее", – подытожили в Государственном департаменте.

Напомним, в четверг Европейский совет обнародовал выводы саммита по Украине, расширению и реформам. Они содержат документальное подтверждение решения глав государств и правительств ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой.

Справка:

Украина активизировала сотрудничество с Европейским Союзом в 2014 году после победы Революции Достоинства. В этом году Совет и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года она вступила в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров по вступлению в Евросоюз. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидатов.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. В тот же день Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам по вступлению Украины в ЕС, поручив Кабмину обеспечить завершение выполнения рекомендаций Еврокомиссии.

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