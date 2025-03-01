Исторический момент в Овальном кабинете принесет радость Кремлю и создает проблемы для Европы — Bild

Для российского диктатора Владимира Путина это был самый лучший день за долгое время.

Спор американских президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венс во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля 2025 года будет иметь большие последствия.

Об этом пишет в Bild известный немецкий журналист, редактор и автор Пауль Ронцхаймер.

"Когда Дональд Трамп и Джей Ди Венс в прямом эфире презирали, унижали, поучали и оскорбляли украинского президента, один украинский друг написал мне: "У меня есть плакаты". Это был трагически исторический момент в Овальном кабинете, который принесет радость для Кремля. Момент, который может изменить мир.

«Однако для Владимира Путина это был лучший день за долгое время. То, что там сделали Трамп и Вэнс, не имеет ничего общего с ценностями свободного Запада. Вэнс не сказали Путину ни слова", — резюмировал журналист.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом напомнил, как Россия нарушала условия перемирия, в частности, во время первого президентского срока действующего хозяина Белого дома.

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